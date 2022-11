Il sorteggio andato in scena a Nyon alle 15 ha stabilito che l'Inter Primavera campione d'Italia dovrà vedersela con il Rukh Lviv nello spareggio che dà il pass diretto per gli ottavi di finale della Youth League. I nerazzurrini di Cristian Chivu sfideranno gli ucraini in gara secca, in trasferta, il 7 o 8 febbraio. Tutti gli accoppiamenti dei playoff:

Young Boys-Salisburgo

Az Alkmaar-Eintracht Francoforte

Rukh Lviv-Inter

Hajduk Spalato-Shakhtar Donetsk

MTK Budapest-Ajax

Hibernian-Borussia Dortmund

Panathinaikos-Porto

Genk-Juventus