Lorenzo Pirola non ha ancora accettato di trasferirsi alla Salernitana, dopo che quest'ultima ha trovato l'accordo con l'Inter sulla base di un prestito oneroso da 900mila-1 milione di euro con obbligo di riscatto a 4 milioni di euro legato al raggiungimento della 20esima presenza ma non alla salvezza. Il giocatore, come detto nelle scorse ore, non ha fretta di decidere il suo futuro e, tra le varie ipotesi sul tavolo, potrebbe diventare una pedina di scambio nell'ambito dell'affare con il Torino per Gleison Bremer (LEGGI QUI). La Salernitana potrebbe essere un'opzione valida per lui, ma ad oggi prevale il timore di ritrovarsi nuovamente in Serie B tra un anno dopo l'esperienza al Monza in cadetteria.