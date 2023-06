Intervistato da Radio 24, durante la trasmissione 'Tutti convocati', Filippo Inzaghi ha sottolineato la bontà del lavoro fatto all'Inter dal fratello nell'ultimo biennio: "Simone ha dimostrato di essere diventato un fuoriclasse, al di là del campo, per come ha gestito le critiche ingiuste, alcune fatte ad arte - le parole di Superpippo -. Ha fatto 5 finali in due anni a Milano, al di là del percorso in campionato in cui poteva fare meglio, così come tutte le altre sotto il Napoli".