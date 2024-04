"Roma e derby partite decisive per il mio futuro? A me non cambia niente, per la mia mentalità e la mia professionalità la prossima partita è sempre la più importante. Poi quello che sarà il mio futuro si deciderà a fine campionato, come sempre da quando alleno il Milan". Così Stefano Pioli, parlando a DAZN dopo il 3-3 pirotecnico sul campo del Sassuolo, prima dei cinque giorni di fuoco che attendono i rossoneri tra Europa League e campionato.

E proprio in Serie A, il 22 aprile prossimo l'Inter potrebbe avere due risultati su tre per vincere lo scudetto della seconda stella in casa dei cugini: "L'Inter vincerà lo scudetto, noi faremo di tutto per vincere il derby e dare una soddisfazione ai tifosi e per mantenere il secondo posto in classifica che sarebbe un risultato prestigioso - - ha aggiunto Pioli -. L'obiettivo è di fare tutto per vincere le prossime due partite, siamo pronti e preparati".

