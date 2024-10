Luca Di Maggio, il centrocampista arrivato quest'anno al Perugia dopo l'esperienza nelle giovanili dell'Inter, ha trovato la sua prima gioia tra i professionisti. C'è infatti anche la sua firma nel rotondo 4-0 col quale il Grifo ha steso la Lucchese nella gara valida per l'ottava giornata del girone B di Serie C: Di Maggio raccoglie un cross dalla destra sporcato da un difensore toscano e dopo un agile controllo in area si inventa un tiro a giro che manda la palla all'angolino, lì dove il portiere avversario Palmisani non può arrivare.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!