Arrivano ottime notizie da Doha, sede del ritiro della Croazia, per l'Inter e Simone Inzaghi: con ogni probabilià, infatti, Ivan Perisic non verrà schierato nell'11 titolare anti-Bulgaria. Lo ha lasciato intendere Zlatko Dalic, ct dei vicecampioni del mondo, parlando in conferenza stampa: "L'ho già detto: cambieremo formazione, giocheranno quei giocatori che hanno giocato meno nella prima partita (vs Slovenia ndr) - le sue parole -. Vogliamo far riposare quei giocatori che hanno avuto un minutaggio alto e dare una possibilità agli altri che sono qui con noi. Detto questo, rispettiamo l'avversario e vogliamo dare il massimo per vincere la partita".