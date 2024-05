Presente a Palazzo Lombardia per ritirare il 'Premio Rosa Camuna', assegnato dalla Regione per il trionfo storico dell'Atalanta in Europa League, Antonio Percassi ha parlato così dal palco: "È una cosa pazzesca quella che stiamo vivendo - ha ammesso il presidente dei bergamaschi -. A 40 anni siamo rientrati nella società e abbiamo fatto ripartire un mondo nuovo, che non era forte come lo siamo ora, era poco strutturato. Siamo partiti dallo stadio e dal centro sportivo di Zingonia, abbiamo puntato fortissimo sul Settore giovanile che per una società di provincia è fondamentale. È essenziale che tornino i conti. Ci è andata bene, abbiamo fatto un ottimo campionato".

Infine, Percassi senior dedica un pensiero ai campioni d'Italia e al loro ad: "All'Inter bisogna inchinarsi. Marotta è un fuoriclasse, l’uomo più forte del calcio italiano".

