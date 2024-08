La Procura finlandese non ha trovato alcuna prova che Thomas Zilliacus, che lo scorso anno aveva presentato un'offerta per l'acquisto dell'Inter, abbia commesso atti illeciti a Singapore. Il pubblico ministero è giunto a questa conclusione dopo aver esaminato il materiale inviato da Singapore in seguito all'emissione (a febbraio) di un mandato di detenzione nei confronti dell'uomo d'affari.

''Sono molto felice di vedere che la giustizia ha prevalso - le parole di Zilliacus -. Spero di poter tornare alla normalità e continuare le mie attività di investimento nei settori del calcio, della moda e dell'immobiliare in Italia".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!