"Inzaghi credo abbia aperto un ciclo. Credo rimanga anche il prossimo prossimo anno e che l'asticella dell'Inter si alzerà ancora di più". Questo è il pensiero dell'ex calciatore della Lazio, oggi opinionista di DAZN, Marco Parolo che si esprime così sul futuro dell'ex maestro.

"L'Inter ha un certo appeal, è una bella vetrina. Come ha dimostrato Pavard, perché gli piaceva il calcio della squadra milanese e ha scelto Milano per giocare proprio nel ruolo in cui viene schierato dal mister. Proprio questo appeal, queste caratteristiche positive mostrate in questi anni, devono essere una carta da giocarsi per la società per rinforzare ancora la rosa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!