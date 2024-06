La prossima squadra di Alexis Sanchez non sarà il Parma. Lo ha spiegato Mauro Pederzoli, direttore sportivo dei crociati, smentendo nel corso di un'intervista a La Tercera le indiscrezioni giornalistiche pubblicate in Italia nelle scorse ore: "Abbiamo un’altra politica a livello di mercato - ha chiarito il dirigente -. Il Parma è una squadra con un’età media bassa, con tanti giocatori di talento a inizio carriera. Il nostro progetto è fondato sui giovani, penso che Sánchez non rientri in questi piani. E' un grande campione, con una grande carriera, ma è un giocatore che non ci interessa. Non penso sia una possibilità per noi sul mercato".