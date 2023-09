Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A con RDS, Goran Pandev ha ribadito la sua fiducia nell'Inter per questo campionato: "Secondo me l'Inter ha fatto un grandissimo mercato, è la squadra più forte. Quest'anno deve puntare a vincere la seconda stella, non è facile perché il campionato italiano è molto difficile: c'è il Milan che è forte, poi la Juve senza coppe e il Napoli. Speriamo di vedere una bellissima Serie A. Con Simone Inzaghi ho giocato cinque anni e mezzo, sono contento che sta facendo benissimo all'Inter. E' stato criticato ma ha dimostrato di essere un grande uomo e un grande allenatore