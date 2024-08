Non è ancora chiuso il trasferimento all'Inter di Tomas Palacios, che resta in attesa che i club trovino l'accordo economico definitivo dopo aver svolto le visite mediche a Milano nella giornata di ieri. La conferma arriva dall'Argentina, in particolare da Juan Esteban Suraci, giornalista di Radio Andina, che parla di questione complicata e ore decisive. Una questione anticipata anche da Daniel Vila, presidente dell'Independiente Rivadavia, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Alfredo Berti.

#IndependienteRivadavia algo anticipó Daniel Vila en la conferencia de prensa.

Aún no está cerrado el pase de Tomás Palacios al Inter. Son horas decisivas. Por el momento, complicado el tema@DosDePunta_Mza @RadioAndinaMza pic.twitter.com/HFjgwY7yPA — Juan Esteban Suraci (@juansuraci) August 27, 2024

momento non penso ai rinforzi ma piuttosto a vedere come stanno i giocatori".

