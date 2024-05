Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Guido Pagliuca, l'allenatore artefice della promozione in Serie B della Juve Stabia, rivela quali sono a suo dire i punti di riferimento attuali tra i tecnici: "Roberto De Zerbi, Maurizio Sarri, Thiago Motta. Con loro vedo cose nuove, ricerca, serve sempre qualcuno che azzardi - per questo ricorderemo Guardiola. Ma il sogno di ogni allenatore è vedere la propria squadra giocare come l’Inter di questa stagione (o il Napoli della scorsa), riconoscere in un gruppo quello che un allenatore vuole vedere. E tutto insieme: il talento, la gamba, i concetti. Partendo dall’organizzazione”.

