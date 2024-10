Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport dopo il netto 4-0 alla Stella Rossa c'è un migliore in campo: si tratta di Taremi che ottiene un buonissimo 7,5 proprio come Mkhitaryan. Per la rosea, l'iraniano è "un diesel che si accende nel momento più difficile: due assist voluti, con tanto di recupero palla, e il primo gol nerazzurro su gentile omaggio di Lautaro". Su anche l'armeno: "Non poteva essere vero, il Micki di inizio stagione. Rieccolo qui, dalla punizione dell’1-0 conquistata all’apertura a occhi chiusi prima di uscire".

Con mezzo voto in meno ci sono Calhanoglu e Lautaro. Il 6,5 è per Sommer (poco impegnato ma bravo con i piedi), Bastoni, Dumfries e Arnautovic ("Il solito tutto e contrario di tutto. Applausi per una rincorsa di 60 metri e mani nei capelli per due chance sprecate. Il gol è una liberazione, per lui e San Siro").

Sufficienti Pavard, De Vrij, Zielinski, Asllani, Frattesi, Acerbi e Bisseck. Nessun bocciato. Inzaghi 7: "Le scelte iniziali lo ripagano, la gestione delle energie sembra perfetta. L’Inter ha ormai imparato a capire anche i momenti della partita".