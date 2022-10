Lautaro super: la Gazzetta dello Sport lo elegge il migliore in campo (8) considerando i due gol, l'assist, il rigore conquistato e anche tanto lavoro. Molto bene anche Barella (7,5), tornato ai suoi livelli da un po'. La rosea dà poi 6,5 a Calhanoglu, Mkhitaryan e Dzeko, decisivo con l'ingresso in campo nella ripresa. Sufficienti Onana, Skriniar, Darmian e Gosens. Poi le insufficienze: lievi quelle di De Vrij (5,5), Acerbi (5,5), e Dumfries (5,5); più marcate quelle di Correa (5) e, soprattutto, Dimarco (4,5). Dietro la lavagna anche Inzaghi (5,5): il risultato non cancella tutto.