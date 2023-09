Prestazione negativa dell'Inter a San Sebastian, che comunque esce dal campo con un ottimo 1-1. Per la Gazzetta dello Sport, Inzaghi merita 5,5: "Ha il merito della mossa Sanchez". Il migliore è Sommer (7,5), autore di un paio di parate decisive, mentre crolla Bastoni (4) protagonista in negativo del gol in avvio.

Sorprende il 5,5 a Pavard, che invece è stato tra i meno sotto tono. Si salvano Carlos Augusto e De Vrij col 6. Dumfries penalizzato (5), male Asllani ("4,5: non è pronto per queste altezze") e Arnautovic (4,5). Giù pure Barella e Mkhitaryan: 5 entrambi. Le note positive? Lautaro e Thuram 6,5; Sanchez 7: "Cambia l'Inter". Dimarco e Acerbi, entrati nel secondo tempo, sono sufficienti.

