Un'Italia brillante supera l'Ucraina a San Siro e si rilancia per Euro 2024 dopo il passo falso di Skopje. Migliore in campo l'interista Frattesi, mentre secondo la Gazzetta dello Sport il peggiore è Dimarco. Ecco i voti dei nerazzurri:

6 Bastoni - Centrocampista aggiunto, vede il gioco come pochi in fase d’impostazione. Bene anche in difesa pur giocando a quattro, non il suo sistema ideale. L’intesa con Scalvini – alti, piedi buoni, iniziative – piace.

5,5 Dimarco - Sul gol dell’Ucraina sbagliano in tanti, lui, Di Lorenzo e Scalvini: assieme fanno un patatrac. Il suo mezzo rinvio sui piedi di Yarmolenko è il più evidente e fa male. Il resto è su e giù: belle discese, corsa a perdifiato, però diversi problemi in copertura giocando a quattro in difesa.

8 Frattesi - Due gol da attaccante d’area o, meglio, da mezzala modernissima che entra e vede la porta. Davvero un lusso che l’Inter lo lasci in panchina, ma anche in Nazionale tenerlo fuori sarà complicato. S’era già visto in Nations: personalità da veterano, fiato da Barella, senso del gol. Uno spettacolo.

6 Barella - Con grande mestiere e senso della posizione regge quasi 90 minuti, pur avendo esaurito le energie molto prima. Lascia le incursioni a Frattesi e si sacrifica in mediana accanto a Locatelli. Ora c’è il derby.

