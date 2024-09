Niente chiamata con i Paesi Bassi in questa tornata internazionale per Stefan de Vrij, che pure era stato inserito da Ronald Koeman tra i pre-convocati per le sfide di Nations League con Bosnia e Germania. Alla fine, il ct Orange ha ritenuto saggio lasciare il difensore a Milano, dove da settimana scorsa sta lavorando in gruppo per recuperare la migliore condizione, persa a causa di un infortunio: "Non è stato convocato per via della sua forma fisica - ha spiegato in conferenza stampa il tecnico olandese -. E' rimasto fuori per quattro o cinque settimane, non è pronto".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!