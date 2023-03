André Onana è il protagonista di un'intervista realizzata con BeIn Sports, di cui sono uscite alcune anticipazioni. Una chiacchierata in cui una volta di più esce la leadership del giocatore. "Sono io che do istruzioni, i compagni devono seguire le mie direttive - dice il camerunese -. Come comandante di questa squadra non ho bisogno di avere la fascia per comandarla. Il portiere è un comandante o addirittura il colonnello di una squadra. Devo fare di tutto per provare a guidare la squadra".