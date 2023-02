Dopo il derby di Riad che ha assegnato la Supercoppa italiana ancora una volta all'Inter, la squadra di Simone Inzaghi ritrova i cugini del Milan in campionato. Una gara che non ha bisogno di presentazioni come spiega Andre Onana a Inter TV prima del fischio d'inizio, dove si mostra sereno e ottimista: "Dobbiamo seguire il nostro gioco, sono molto positivo e fiducioso. Ho piena fiducia nel mister e in quello che abbiamo preparato durante la settimana. Sono molto ottimista".