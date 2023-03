In accordo con Ronald Koeman, ct della Nazionale olandese, Stefan de Vrij lascia il ritiro degli Orange per tornare in Italia a "causa di un imminente allargamento familiare", si legge nella nota ufficiale della KNVB. Il difensore interista avrà un figlio dalla compagna Doina Turcanu. Al suo posto torna Matthijs de Ligt, che ha superato il virus che lo aveva messo ko prima della gara con la Francia e sarà a disposizione per la sfida con Gibilterra.

