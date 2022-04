Il dibattito pubblico sul nuovo stadio di Milano sta finalmente vedendo la luce. Come riporta Fanpage.it, nella mattinata di oggi, giovedì 14 aprile, è stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune il capitolato d'appalto per l'organizzazione che costerà alle casse comunali non più di 245mila euro e durerà al massimo sei mesi, fino a novembre 2022. Come si legge nel testo del documento, il prossimo passo da compiere è quello di individuare un coordinatore, dato che non ce ne sono di disponibili dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.