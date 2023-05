La lettera inviata ieri da Milan e Inter al Comune di Milano per chiedere di prorogare i termini per la revisione del dossier del progetto del nuovo San Siro "potrebbe essere una vera riapertura verso l'ipotesi di realizzare un loro stadio in quell’area". Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine di un incontro andato in scena a Palazzo Marino.

"Ma non ho parlato con i club. In ogni caso mette un punto chiaro sul fatto che ognuno si esprima con chiarezza in merito alla volontà di fare o meno questo stadio. Io, con tutti i distinguo e le verifiche da fare, sono molto convinto che ci debba essere un nuovo impianto", le parole del primo cittadino del capoluogo lombardo riportate da IlGiorno.it.