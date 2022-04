Dopo aver espresso pubblicamente ieri la loro posizione sul tema nuovo San Siro parlando di "dialogo costruttivo" con il Comune di Milano, senza mancare di avanzare la richiesta a Palazzo Marino di avere "certezza sui tempi dell'iter amministrativo", ora Milan e Inter ribadiscono il concetto ai microfoni di Rai Sport attraverso le dichiarazioni di Paolo Scaroni e Alessandro Antonello, le due figure di riferimento per quanto riguarda questo progetto. Comincia l'ad nerazzurro: "Abbiamo obiettivi comuni, non vediamo i motivi per cui doversi impegnare per la costruzione di uno stadio ognuno per sé; chiaramente c'è anche un motivo economico. San Siro? E' diventato un luogo iconico proprio perché i due club hanno costruito la loro storia ma anche quella della città".