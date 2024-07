Dopo il trasferimento completato di Luka Topalović dall'NK Domžale all'Inter, il direttore esecutivo del club sloveno dal quale il centrocampista 2006 è stato acquistato, Matej Oražem ha detto: "Durante la sua permanenza nel nostro club, Luka ha dimostrato di avere la prova giusta per diventare in futuro un giocatore eccezionale di altissimo livello. Il trasferimento in un club come l'Inter lo dimostra anche in campo internazionale, ma è chiaro che davanti a sé ha ancora tanto lavoro, sacrifici e prove. Sono convinto che se mostrerà il suo atteggiamento professionale e la giocosità giovanile, che lo hanno adornato dentro e fuori dal campo, nel suo nuovo ambiente, avrà successo anche lì. Un trasferimento del genere è estremamente importante per il club, poiché abbiamo dimostrato ancora una volta di essere in grado di produrre giocatori per i migliori club del mondo, nonché potenziali futuri rappresentanti, poiché sono sicuro che Luka sarà presto in grado di aiutare la nazionale membro squadra".

"Ancora una volta siamo riusciti a fare un trasferimento da un milione di dollari - ha continuato -, il che è un grande successo per la situazione slovena, perché sono pochi i club che possono vantarsi di un simile risultato, ma riusciamo a farlo regolarmente. È vero che bisognerà prima rimontare lo scarso rendimento degli ultimi due anni, ma nonostante ciò la società ha dedicato molta attenzione al miglioramento sia delle squadre giovanili che delle squadre giovanili, che, sono sicuro che molto presto preparerà nuovi giocatori" ha detto ai canali ufficiali del club sloveno.

