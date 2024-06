"Era una grande partita per noi come squadra, adesso abbiamo bisogno di continuare così. Ho fatto una grande prestazione. C'è un po' di frustrazione per quanto successo nel finale, ma è stata una grande partita". Raggiunto dal Corriere dello Sport dopo il gol nell'1-1 tra Germania e Svizzera, Dan Ndoye esprime le sue sensazioni sulle prime uscite degli elvetici ad Euro 2024 e non solo. L'esterno del Bologna, nel mirino dell'Inter per l'eventuale dopo Dumfries, si lascia andare anche ad un dribbling sul futuro.

Ora potete affrontare l'Italia.

"Sarebbe magnifico, è una grande squadra e in caso avremo bisogno di fare una grande prestazione".

Resterai al Bologna?

"Adesso sono con la Svizzera e penso solo alla Svizzera".

Avete fatto una stagione magica però.

"Sì sì, certo, ma adesso sono concentrato sulla Svizzera".

Dove potete arrivare con la Svizzera?

"Voglio valutare partita dopo partita, penso che sia la miglior cosa per la testa".

