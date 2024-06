Allarme rientro rispetto alle condizioni fisiche di Davide Frattesi, che ieri non aveva partecipato alla partitella della Nazionale italiana all'Hemberg-Stadion Nord di Iserlohn. Stando a quanto riferisce Sky Sport, nell'allenamento odierno cominciato attorno alle 17, il centrocampista dell'Inter è rientrato in gruppo, una notizia che conforta Luciano Spalletti in vista dell'esordio a Euro 2024 contro l'Albania, in programma sabato sera. Nicolò Barella e Nicolò Fagioli, invece, stanno lavorando in palestra.