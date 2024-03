È nata ufficialmente Circum, la football player agency che mira a ritagliarsi un ruolo da protagonista all'interno del mercato delle procure sportive. Una missione ambiziosa per l'agenzia, che nel proprio organigramma potrà contare su diverse figure professionali. Tra i Partner dell'agenzia c'è anche Claudio Marchisio, bandiera della Juventus e della Nazionale Italiana, mentre la gestione delle procure sportive è affidata ad Alessandro Tocci, agente sportivo con abilitazione FIGC e CONI nonché storico manager dell'ex calciatore e partner nei numerosi progetti che lo vedono coinvolto.

Circum conta su un roster variegato, composto in gran parte da calciatori giovani e promettenti ma anche da giocatori già affermati. Come il portiere del Newcastle United Loris Karius, per cui l'agenzia è incaricata di gestire il mandato sul territorio italiano. Tra i ragazzi in rampa di lancio è presente anche Davide Dell'Erba, centrocampista classe 2004 nato in Germania da genitori italiani e in possesso del doppio passaporto, approdato nel 2023 al Bayern Monaco. Sono tanti i calciatori che si stanno distinguendo nei vivai delle più importanti società italiane: il difensore Francesco Stante, colonna portante dell'Inter dominatrice del campionato di Primavera 1, società con la quale milita dell'età di nove anni. Tra i vari giocatori è presente anche Filippo Reale, difensore classe 2006 della Roma, fresco del primo contratto da professionista con la società giallorossa con la quale ha esordito nell'amichevole disputata lo scorso gennaio in Arabia Saudita contro l'Al Shabab.

