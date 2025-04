Con la sofferta vittoria sul campo del Monza, il Napoli di Antonio Conte ha raggiunto l’Inter in vetta alla classifica della Serie A, entrambe appaiate a quota 71 punti. Domani pomeriggio, alle ore 18, i nerazzurri di Simone Inzaghi saranno chiamati a rispondere nell'insidiosa trasferta del Dall'Ara contro il Bologna.

Gli azzurri, inevitabilmente, guarderanno con grande interesse la sfida, sperando in un passo falso dell’Inter per mantenere il primato in solitaria. Lo conferma, seppur con ironia, anche Daniele Oriali, ex bandiera nerazzurra e attuale team manager del Napoli, intercettato da CalcioNapoli24: "Se domani si tifa Bologna? Beh, facciamo finta di niente", ha risposto sorridendo.