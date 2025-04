È assolutamente in piedi l'idea dello spareggio Scudetto tra Inter e Napoli, ed è uno dei temi toccati da Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, nella conferenza stampa post-assemblea: "Dove e quando giocare? Sul dove mi pare ci siano regole chiare, sul quando dipende da una serie di eventi. Tutti vorremmo avere l'Inter in finale di Champions League, in quel caso bisognerebbe trovare una data successiva: l'ultima di campionato è il 24-25 maggio, il 31 c'è la finale. Non mi sembrerebbe opportuno mettere lo spareggio tra le due, però non lo so: non ci siamo posti il problema e vorremmo porcelo perché vorrebbe dire che l'Inter è andata in finale di Champions League".

Un tema di ordine pubblico su Milano come eventuale sede?

"Probabilmente sì. Ma sono abituato a fasciarmi la testa quando me la sono rotta, vedremo".

Napoli e Inter in contemporanea nelle ultime due?

"Beh, le ultime due giornate prevedono la contemporaneità per tutte quelle che si giocano lo stesso obiettivo".

