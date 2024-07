Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese, ha parlato delle voci che vogliono il Milan molto interessato al centrocampista serbo Lazar Samardzic ai microfoni di Sky Sport: "Mi stupirei se Samardzic non venisse cercato dai grandi club, come è successo lo scorso anno con l'Inter ma anche con la Lazio e coi club della Premier League. Il giocatore è forte ed è normale che sia richiesto, questo per noi è motivo di orgoglio. Il Milan? Contatto veloce ma nessuna trattativa; il giocatore è dell'Udinese e siamo contenti di tenerlo, non siamo noi ad uscire e a proporlo ad altri club".

Nani ha anche rilasciato una dichiarazione di totale apertura per Alexis Sanchez, svincolatosi dall'Inter: "Questa è casa sua, se dovesse decidere di tornare lo accoglieremmo a braccia aperte".

