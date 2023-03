La moviola di Inter-Juve fatta dalla Gazzetta dello Sport si concentra unicamente sull'episodio madre dell'intera partita: il gol di Kostic, viziato da un fallo di braccio a inizio azione di Rabiot che ha scatenato le classiche polemiche arbitrali. "Il dubbio è inerente al fatto che Rabiot abbia volutamente addomesticato la palla con il braccio sinistro, evento che Chiffi (davanti all’azione) derubrica e che poi si sviluppa nel gol di Kostic: il tocco, dalle immagini, pare probabile; ma Lissone non ha certezze. Il Var (Mazzoleni) ci mette 3’53” per sviscerare tutte le immagini e non avendo sicurezza di punibilità (e non vedendo chiara volontarietà) lascia la decisione al campo, quindi a Chiffi. Ma i dubbi restano e sono grandi così", si legge sulla rosea.