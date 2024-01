La Gazzetta dello Sport sentenzia: l’1-1 del Verona è regolare. Il motivo? Secondo la rosea, Magnani e Arnautovic si tengono vicendevolmente, l’austriaco va a terra ma è contrasto nei limiti che non macchia il pareggio di Henry. Ma in realtà non va così: Arnautovic non trattiene mai l'avversario. Occhio...

Altrettanto netta la presa di posizione della rosea sul contatto Bastoni-Duda nell'azione che porta al 2-1: si parla di "gomito alto e colpo più di avambraccio che prende il veronese ad altezza collo". Sbaglia il VAR Nasca a non richiamare Fabbri. Il difensore dell'Inter meritava pure il giallo. Ok Nasca, invece, in occasione del rigore nel finale quando Darmian colpisce Magnani in area Inter. Rigore da ripetere? No, perché Sommer si muove in anticipo, ma non para.

