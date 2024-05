Titolare oggi a difesa della porta del Frosinone al posto di Stefano Turati, Michele Cerofolini anticipa così i temi della gara contro l'Inter, a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Per noi giocare in casa è una cosa unica perché i nostri tifosi ci stanno accanto in qualsiasi momento. Quando manca quel qualcosa, loro ce lo danno. Noi daremo il massimo, grazie a loro daremo anche qualcosa in più", le sue parole a DAZN.