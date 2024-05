Raggiunto da Inter TV a pochi minuti dal fischio d'inizio di Frosinone-Inter, Emil Audero inquadra così l'imminente match dello Stirpe: "In settimana abbiamo lavorato come sempre, da inizio anno la preparazione viene sempre fatta nello stesso modo, cercando di mantenere una buona attenzione e facendo un buon lavoro fisico - spiega il portiere nerazzurro -. Cerchiamo poi di ritrovare queste cose in gara, ma la preparazione è sempre stata questa per una stagione intera e anche oggi vogliamo portare a casa i frutti del lavoro fatto in settimana".

Il record di punti del club è uno stimolo in più?

"Assolutamente, vincere è sempre uno stimolo nonostante il campionato sia già concluso. Vincere aiuta a manetenere un buon clima e un buon mood durante gli allenamenti. Anche oggi vogliamo 3 punti che danno valore e serietà al campionato".

Quale è stato il momento più bello della stagione?

"Ci son stati tanti momenti belli, tanti gol all'ultimo secondo. Forse mi verrebbe da dire la vittoria con il Verona in casa, è stata una partita travagliata ma alla fine è finita nel miglior dei modi".

