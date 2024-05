La prossima stagione potrebbe essere quella del riscatto per Mehdi Taremi, che all'Inter potrà giocare con la mente finalmente sgombra da pensieri dopo aver reso sotto le aspettative nel suo ultimo anno di contratto col Porto. Lo ha detto Fernando Nélson, ex difensore portista, nel corso di un'intervista rilasciata a Sportitalia.com: "Non ha fatto ciò che si aspettava da lui perché era d’accordo da tempo con l’Inter e questo genere di cose solitamente non aiuta - il suo pensiero -. Credo possa aiutare molto i nerazzurri perché serve una squadra che costruisca situazioni offensive, che abbia sempre l’iniziativa in partita. Però all’Inter troverebbe attaccanti di grande qualità. Questi step sono importanti per l’evoluzione dei giocatori”.