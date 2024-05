Non solo l'accordo per i lavori all'Arena Brera, tra Inter e Alcione c'è una collaborazione che potrebbe andare anche oltre. Secondo quanto riportato da Il Giorno, infatti, gli orange (appena saliti in Serie C) potrebbero diventare un'importante sponda per far crescere alcuni giovani della Primavera di Christian Chivu. Nelle scorse settimane c'è stato un contatto, ma tutto verrà ridiscusso a bocce ferme.

"I campionati devono ancora finire, l’Alcione può essere un’opportunità per le società che su Milano vogliono tenere dei ragazzi vicini e mandarli in un ambiente sano per crescere - dice il ds dell'Alcione, Matteo Mavilla -. Giocare o non giocare uno se lo deve meritare, ma se viene qui lavora in un ambiente sano, senza pressioni se non quelle di voler fare bene. Si può crescere come persona e calciatore".

