Giacomo Poretti parla a La Repubblica in un'intervista nella quale si sofferma anche sulla sua passione per l'Inter, con un riferimento all'ottima stagione del Bologna e di Thiago Motta. "È un eroe del Triplete. Era un giocatore elegantissimo, efficacissimo e nel ricordo di noi interisti c’è l’espulsione ingiusta dal Camp Nou, lo stadio di Barcellona - dice -. Dopo dieci minuti venne espulso per una sceneggiata e dovemmo giocare la finale con un uomo in meno come lui. Nonostante ciò abbiamo vinto. Era un giocatore meraviglioso. Ma la domanda che vorrei fare io a voi: è dove andrà a finire e soprattutto dove andrà Zirkzee?".

Difficile, secondo il comico, che possano andare all'Inter. "Purtroppo non ce li possiamo permettere. I nostri conti sono un disastro. Da interista, quando il Bologna è venuto a San Siro e abbiamo pareggiato, ho ammirato una squadra che ha giocato benissimo, con diversi giocatori, uno in particolare, Zirkzee, abbastanza significativi".