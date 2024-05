Il destino di Joaquin Correa è segnato: l'attaccante argentino tornerà in estate all'Inter, dopo che l'Olympique Marsiglia, sconfitto ieri a Bergamo dall'Atalanta, ha mancato l'ultimo treno a disposizione per approdare in Champions League, condizione necessaria per il riscatto del Tucu. I nerazzurri, adesso, andranno a caccia di nuovi acquirenti per il giocatore ex Lazio, e dall'Argentina rimbalza un'ipotesi interessante: l'Estudiantes de la Plata, infatti, secondo TNT Sports Argentina starebbe pensando a riportare a casa Correa, che proprio con l'Estudiantes fece il suo esordio tra i professionisti.

