Ci sono tre interisti tra i candidati in lizza per vincere il premio di 'miglior giocatore' del Globe Soccer Awards 2024: si tratta di Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez. Con loro anche Jude Bellingham, Phil Foden, Antoine Griezmann, Alejandro Grimaldo, Serhou Guirassy, Erglin Haaland, Mats Hummels, Harry Kane, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Kylian Mbappé, Cole Palmer, Rodrigo, Bikayo Saka, Mohamed Salah, Bernardo Silva e Vinícius Jr.

I nerazzurri, in nomination come club dell'anno, portano un loro rappresentante anche nella categoria 'best coach': Simone Inzaghi sfida Xabi Alonso, Ruben Amorim, Carlo Ancelotti, Mikel Arteta, Unai Emery, Luis Enrique, Gian Piero Gasperini, Pep Guardiola, Sebastian Hoeness, Míchel, Thiago Motta, Edin Terzić, Thomas Tuchel e Xavi.

