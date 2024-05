Dopo il duplice fischio di Antonio Giua, Carlos Augusto arriva ai microfoni di DAZN per un commento di questo primo tempo: “Abbiamo cominciato bene, sappiamo che giocare fuori casa contro una squadra come loro che lotta per la salvezza è difficile. L’abbiamo sbloccata, ma dobbiamo stare attenti alle uscite e fare bene. Dobbiamo continuare così, loro sono una buona squadra”.

