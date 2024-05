"È il gioco che fa gli attaccanti. Alle punte della Juventus servono più suggerimenti, più cross, più passaggi filtranti. E più continuità. Vlahovic nel 2024 ha segnato tanto, ma a volte ha commesso anche degli errori di mira da posizioni invitanti". Queste le parole di Massimo Mauro intervistato dalla Gazzetta dello Sport per analizzare il reparto offensivo della Juve. E non solo. "L'unico problema della Juve non è l'attacco. Fossi in Giuntoli mi prenderei la responsabilità di dire alla proprietà che bisognerebbe cambiare 15 giocatori".

Quindici?

"Sì, 15! Sono giocatori bravi presi uno per uno e non farebbero fatica a trovare squadra altrove, ma dovrebbero cambiare aria pure per loro stessi dopo un'annata così. Vale per i giocatori e anche per l'allenatore".

Quanti colpi importanti servirebbero alla Juventus per tornare a lottare con l'Inter per lo scudetto?

"Dei 15 giocatori che cambierei, almeno 6 nuovi rinforzi dovrebbero essere di livello per provare a contendere lo scudetto all'Inter. Se invece si punta alla qualificazione Champions, ne bastano quattro".