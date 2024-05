"Le pressioni per non mandarla in onda non mi sono piaciute. Per niente". Questo è il messaggio criptico pubblicato in una storia Instagram da Alessandro Alciato all'indomani della messa in onda dell'intervista registrata con Paolo Maldini e pubblicata sui canali ufficiali di Radio Tv Serie A.

L'ex dirigente rossonero, durante la chiacchierata con Alciato, ha rilasciato alcune frecciatine contro la società del Milan mentre ha elogiato la dirigenza dell'Inter dopo la conquista della seconda stella.