Momento da ricordare, quella di Martin Satriano con la maglia del Brest. Il ragazzo uruguayano giunto in estate in Bretagna dall'Inter è sbocciato insieme alla primavera trascinando i Pirati dell'Armorica verso lo storico traguardo della qualificazione in Champions League, distante ormai davvero pochi punti. Buon anche per i nerazzurri, che in estate dovranno però fare delle valutazioni sul giocatore. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, la permanenza in nerazzurro di Satriano, che vanta con l'Inter un contratto fino al 2027, appare comunque piuttosto improbabile.

L’idea in casa nerazzurra, in caso di cessione in estate, è quella di ricavare una cifra compresa tra gli otto e i sei milioni, utili per il celeberrimo 'tesoretto' da destinare ai rinforzi. Qualche club spagnolo e tedesco si è già fatto avanti chiedendo informazioni sul costo del cartellino, ma è ancora presto per parlare di vere e proprie trattative. Prima, Satriano vuole portare il Brest nella storia.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!