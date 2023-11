Partita tranquilla per l'arbitro Dionisi, ma non vengono esclusi inciampi in Inter-Frosinone. Secondo la Gazzetta dello Sport, il rigore causato da Monterisi su Thuram a inizio ripresa è "solare", tant'è vero che nessuno protesta e il check VAR è pura pro forma.

I nodi ci sono nel primo tempo: ok non fischiare in area frusinate il tackle di Monterisi che anticipa Lautaro, ma Lirola su Mkhitaryan lascia molti più dubbi di quanto non spieghi la Gazzetta che sbriga la pratica con un "anche questo senza fallo". Anzi, come dimostrano poi le moviole notturne, il rigore sembra proprio esserci.