Il veleno, come spesso succede, è nella coda. Ma pure prima non è che la situazione fosse andata troppo liscia. Serata complicata per l'arbitro Ferrieri Caputi, scelta per dirigere Inter-Venezia.

La Gazzetta dello Sport analizza i casi da moviola macroscopici. Al 15’ duello aereo fra Haps e Dumfries in area del Venezia: il primo tocca il pallone con la mano sinistra ma Ferrieri Caputi fischia fallo all’interista per una spinta in elevazione. Secondo la rosea, la sua decisione è giusta. Mah...

Al 51’ annullato per fuorigioco di Dimarco (ginocchio oltre) il gol di Mkhitaryan. All’80’ Taremi calcia alto dopo “mani” di Sverko ma c’era fuorigioco di Thuram. Al 97’ gol annullato a Sverko dal Var: per la rosea, la palla termina effettivamente sul polso sinistro.

