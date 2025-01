Pairetto pasticcia e viene bocciato dal Corriere dello Sport: non bene nella sua direzione del recupero Inter-Bologna. Ok l'intervento di Bastoni su Odgaard a inizio azione dell'1-1, ma per il resto male male. E lì è stato pure fortunato, come sottolinea il quotidiano romano.

"L'intervento di Bastoni (che lui non può neanche intuire, è di spalle e fra lui e il pallone c’è il corpo di Odgaard) è pulito, anticipa nettamente l’avversario, spostando il pallone, che cambia direzione. Il contatto che segue è di gioco, arriva per dinamica (pensate ai portieri che escono sugli attaccanti, se toccano il pallone non è mai fallo)", si legge.

"Rischia, neanche poco, Skorupski, in uscita su Thuram: vero, cerca di fermarsi, ma il pallone ce l’ha l’attaccante nerazzurro e l’attitudine del portiere conta poco, visto che l’impatto c’è. Pairetto dà fallo alla difesa, è più il contrario: far giocare no?", si domanda il CdS.