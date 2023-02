Il Corriere dello Sport stronca Jovanovic, direttore di gara di Inter-Porto. "La flemma di Jovanovic può piacere in una bocciofila dai tempi compassati, non su un campo di calcio (vedi il vaffa - come si dirà in portoghese? - che si prende dall’impunito Otavio): l’arbitro serbo si perde un rigore (e stavolta in VAR non c’entra), lascia che le squadre si azzuffino (la mass confrontation la provoca lui con il suo atteggiamento) e si scambino colpetti proibiti e atteggiamenti provocatori senza intervenire", si legge.