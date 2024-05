Nell'intervista rilasciata per il libro 'Inter, la stella più bella', supplemento del quotidiano La Repubblica, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è tornato per un attimo a recitare il ruolo del patron e ha indicato il nome ideale da prendere sul mercato per far continuare a sognare i tifosi interisti: "Joshua Zirkzee. Inventa calcio, e Simone Inzaghi saprebbe inserirlo al meglio nel gioco della squadra".