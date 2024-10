L'emittente TeleRadioStereo ha raccolto il parere di Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, alla vigilia della sfida dell'Olimpico tra i nerazzurri e la Roma: "Anche sotto la presidenza di mio padre è sempre stata una partita fantastica tra le due squadre, decisiva per andare avanti nel campionato. Porta tanti ricordi, insomma". Ricordi che portano anche al 2010, l'anno dello Scudetto vinto dopo una lotta proprio con la Roma e diventato parte integrante del Triplete: "A Roma erano molto arrabbiati, ma non l’abbiamo fatto apposta. Eravamo avversari in quel momento. Devo dire che è stato un avversario fenomenale, perché fino all’ultima giornata non sapevamo se avremmo vinto il campionato. È stato emozionante proprio perché avevamo un avversario fantastico”.

Come ha reagito quando Franco Sensi disse “gli ho mollato una bella sola a Moratti”, parlando di Gabriel Batistuta?

“L’ha detto anche di Cristiano Zanetti. Quando li ho comprati, disse così. Ma io l’ho fatto più per grandissima stima e simpatia nei confronti di Batistuta, era un simbolo del calcio meraviglioso”.

Quanto è cambiato il calcio dalle proprietà che erano anche compartecipi del sentimento dei tifosi? Ora le società sono tutte straniere, pensa che questo allontani i tifosi?

“I tifosi della Roma sono in contestazione perché c’è stato un cambiamento di allenatore che non è stato accettato. Però gli stadi sono pieni, e le società straniere hanno più mezzi economici. È meglio una proprietà di una famiglia o un gruppo rispetto a un fondo”.

Pensa che siamo pronti per l’arrivo di un fondo arabo in Italia? Si parla del PIF, in particolare alla Roma.

“Il mondo arabo si è messo seriamente nel calcio, ma non so se questo significhi abbandonare l’ambizione di avere una squadra in Europa. Trattative con fondi arabi si sentono da anni, ma non succede mai nulla”.

Lei ha sempre amato José Mourinho, che ha portato un trofeo alla Roma, non era scontato.

“Mourinho per me è stato fantastico. Ho tifato molto per lui quando era a Roma, perché è uno dei professionisti più seri che ho conosciuto”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!